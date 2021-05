Nyhende

- Då denne meldinga kom no fredag ettermiddag heiv eg meg rundt og kalla alle styrarar og rektorar i barnehagar og skular til møte førstkomande tysdag, der vi skal avgjere om vi skal gå over til grønt nivå frå og med torsdag. Vi vil sjølvsagt søke råd hos kommuneoverlegen, seier kommunalsjef Harald Sivertsen i Stad kommune. Han lovar at dei kjem med eit svar tysdag.