Har laga kunst etter inspirasjon frå kjend kunstnar

Nyhende

Gjennom dette skuleåret har 4B ved Nordfjordeid skule hatt faget kunst og handverk to timar i veka. No har dei laga utstilling for å vise fram det dei har laga. Der dei ikkje minst har leite seg inspirere av den kjende amerikanske kunstnaren Heather Galler.

Stilisert

–Det handlar om å gjere bilda enklare og meir stilisert, forklarer Anita Midtbø, som saman med Ann-Margret Myklebust er lærar i kunstfaget ved Nordfjordeid skule.

–Elevane har fått øve seg på å sjå dei store linjene, samt lage mønster innanfor eit avgrensa område, seier Midtbø.

Ulike tema

Gjennom skuleåret har elevane fått prøve seg på ulike tema i kunstfaget.

–Under den islamske fastetida Ramadan laga dei lykter. Så har dei laga papirpynt med silhuett i vindauget i samband med Halloween, fortel Anita Midtbø som sjølv har kunstutdanning til liks med Ann-Margret Myklebust.

–Vi er begge engasjert i faget, og likar å prøve ut nye teknikkar i klasserommet, seier ho.

Skrot blir til kunst

Elevane har også laga sine eigne robotar av trefjøler og anna materiale som dei har teke med seg på skulen.

–Her har vi lærarane teke med oss ulike ting som ikkje er i bruk lenger, og så har også elevane plukka med seg noko frå heimen, som kanskje blir sett på som berre skrot. Men i timane på skulen har vi laga robotar av dette materialet, seier Anita Midtbø.

Verdskjend kunstnar

Heather Galler er ein verdskjend kunstnar, der ein kan finne kunsten hennar i 54 land og rundt 9000 byar i heile verda. Ho kallar seg folkekunstnar, og brukar sterke fargar i stiliserte bilde, med mykje unikt og annleis mønster.

–Det har vore inspirerande for elevane å bli kjend med Heather Galler som kunstnar og lære av hennar teknikkar. Vi ser at dei har teke til seg denne lærdomen, og klart å bruke den vidare å sine arbeid, seier Anita Midtbø.