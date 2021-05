Vil vekse på Nordfjordeid

Norconsult si etablering utanfor storbyen er eit føredøme for andre bedrifter, og ein trend eg trur vi vil sjå meir av i framtida

Norconsult Sogn og Fjordane er på plass i lokala der Posten på Nordfjordeid var for nokre år sidan. Så langt er det to tilsette her, men bedrifta er på jakt etter meir arbeidskraft.