Det døyr fleire enn det blir fødde

Dette kjem fram i Statistisk Sentralbyrå sin statistikk over folketalet i Norge og kommunane i landet. I Nordfjord er det Stryn kommune som har størst vekst i folketalet i 1. kvartal 2021, med 29. Kinn kommune auka til samanlikning folketalet med sju. Stad og Gloppen auka folketalet med tre, medan Bremanger hadde ein vekst på to. Negativt er det at det døyr fleire menneske i Stad enn det det blir fødde. Fødselsoverskotet i 1. kvartal var for Stad kommune minus seks. Av kommunane i Nordfjord, så er det Gloppen som har høgast fødselsoverskot.