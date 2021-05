Godt nøgd med vedtaket

Nyhende

Midthjell Solibakke legg vekt på at felles tilkomstveg til naustområdet på Midthjell er sterkt forringa som følgje av at Berner Midthjell har utført gravearbeid i samband med opparbeiding av nausttomta si. Ho viser til at Utval for areal og eigedom har vore på synfaring på staden, dei har registrert at vegen er smalare enn før og dei har konkludert med at vegen må tilbakeførast til opphavleg stand. Dette er i tråd med naboane sine ønskje.