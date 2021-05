Nyhende

Torgrim Stegane går i 8B og held årets 17. mai tale for kongen.

– Eigentleg skulle eg ha gått her nede og marsjert med Stårheim skulekorps og så skjedde det noko greier og no har vi ei krise vi må kome oss over. Akkurat som vi gjorde for 200 år sidan, 80 år sidan og i fjor, seier han i talen.

Heile talen kan du sjå og høyre her.