Russepresidenten taler til russen

Nyhende

Jakob Melheim Jensen er russepresident på Eid vidaregåande skule i år, og i tradisjon tru vert det tale frå russepresidenten til årets russ i år også. Denne gongen, som i fjor, vert det derimot ikkje framfor eit fullsett Amfi. Men tale vert det.

I talen snakkar russepresidenten om russetida og rulling i russebilane, men denne er no snart slutt og stilla senkar seg snart over bygda igjen. Han snakkar også litt om Nordfjordeid og framtida, og kjem med forslag om at Eid kanskje på eit tidspunkt kan få eit trafikklys – sjølve kjenneteiknet på sivilisasjon.

– Kanskje vi om nokre år han søke om at Eid blir Norges nye hovudstad, med Alfred Bjørlo som statsminister, seier han humoristisk.