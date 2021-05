Nyhende

I dag vert 17. mai feira på mange måtar, som i fjellet, i tog, med korpsmusikk, på tv, heime, i hagen, og med is. Masa og Fatima er blant dei som feirar dagen med flagg i henda, og med is.

– Det er kjekt med 17. mai, seier Masa og Fatima.

–Kva har de gjort i dag fram til no?

– Vi har ete masse is, og så skal vi ein tur på sjøen, fortel jentene.

– Eg har ete sju is i dag. I dag er det 17. mai og då kan vi ete så mange is vi vil, seier Masa.

­– Eg har berre ete ein is fram til no, seier Fatima då Fjordabladet møter på dei to.

Det er derimot ein god del att av dagen, så her er det mange fleire is moglegheiter.