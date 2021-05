Nyhende

Utval for areal og eigedom og Utval for kultur, idrett, næring og samfunn hadde oppe plassering av masse som orienteringssak i felles møte tysdag. Dei kom med innspel til administrasjonen om at også Skotneset Feriesenter, Salt Marina og Bådane/ Reset 2 skal inn i kommunedelplan for sjøområda i samband med utlegging til andre gongs høyring av planen.