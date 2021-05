Delt om Ervikskorane

Nyhende

Medlemmene i Utval for areal og eigedom og Utval for kultur, idrett, samfunn og næring diskuterte tysdag sjøarealplanen for Stad kommune og kom med råd til administrasjonen om kva område som skal vere med vidare til andre gongs utlegging av planen. Det høyrdest ut til å vere brei semje om det meste. Fleire område vart tilrådd tekne ut på grunn av motsegn frå Kystverket og merknader frå andre sektormyndigheiter.