Har sørga for salutten i 26 år på Nordfjordeid

Bjarne lagar smellen på 17. mai

Bjarne Sandal er alltid tidleg oppe på 17. mai. For då skal han sørge for at det smell skikkeleg i salutten på Nordfjordeid, når han fyrer av 1,6 kg dynamitt i kvar salve frå klokka sju.