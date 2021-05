Følg med på Fjordabladet på 17. mai

Nyhende

I år som i fjor bør du følgje med på fjordabladet.no på 17. mai. På grunn av koronasituasjonen vert det ein litt annleis 17. mai i år, men det vert likevel feiring, korpsmusikk og talar.

I samarbeid med Stad kommune vil Fjordabladet publisere saker og videoar frå 17. mai feiringa. Dette vil ligge ope og tilgjengeleg for alle.

I tillegg ønskjer Fjordabladet at du som lesar sender inn dine bilde frå feiringa. Dette kan vere alt ifrå tog, leik i hagen, is og mat, til familieselskap i hagen. Eller kanskje feirar du dagen på toppen av eit fjell. Her er det mange moglegheiter, og Fjordabladet ønskjer å vise alle moglege måtar å feire dagen på.

Dette kan gjerast på e-post til olin.yri@fjordabladet.no eller redaksjon@fjordabladet.no. Du kan også tagge Fjordabladet på Instagram med #fjordabladet. Desse bilda vert publisert på nett og i papiravisa.