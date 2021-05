Send oss bilde frå 17. mai feiringa di

Nyhende

I år som i fjor ønskjer Fjordabladet at du skal sende inn dine bilde frå korleis du feirar 17. mai. I år for andre gong på rad vert det ei annleis feiring for dei fleste, og vi ønskjer difor å samle og spreie feiringa av nasjonaldagen. Send difor gjerne bilde av di feiring til olin.yri@fjordabladet.no eller redaksjon@fjordabladet.no eller merk bilda med #fjordabladet på Instagram.

Merk gjerne bilda med bildetekst og fotograf.

Bilda som vert sendt til Fjordabladet eller merka med #fjordabladet på Instagram vil bli delt på Fjordabladet sine nettsider www.fjordabladet.no og i papiravisa.