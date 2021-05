Nyhende

Frå torsdag 13. mai og fram til det kjem betydeleg nedbør er det sendt ut eit gult varsel for skogbrannfare på Vestlandet sør for Stad. Ifølgje Yr gjeld dette også for Stad til og med laurdag. Både laurdag og søndag er det venta ein god del nedbør.

Alle vert oppmoda om å vere forsiktig med open eld. Konsekvensane er at vegetasjon lett kan bli tent på og store område kan bli påverka.

Bålforbod

Frå 15. april og fram til 15. september er det bålforbod i Norge. I denne perioden er det normalt ikkje tillate å tenne bål, eingongsgrillar, bålpanner og open eld i skog og utmark, tyng, gras, snaufjell, holmar og strandområde utan tillating frå kommunen. Det generelle bålforbodet i desse månadane er for å hindre store brannar i ei tid på året der faren for gras og skogbrannar er stor.

Trass i at det er eit generelt forbod mot open eld i skog og utmark mellom 15. april til 15. september, er det nokre unntak som godkjente bålplassar og på stadar med snø og mykje nedbør.