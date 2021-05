Elevar og tilsette testa negativt for andre gong

Nyhende

Onsdag kveld melder Thomas Vingen Vedeld i ei pressemelding at alle prøvesvar etter andregongstesting av trinn 3 til 8 ved kjølsdalen Montessoriskule og klasse 7B ved Nordfjordeid skule er negative.

Elevar og tilsette i trinn 3 til 8 ved Kjølsdalen Montessoriskule og klasse 7B ved Nordfjordeid skule vart testa for andre gong tysdag ettermiddag og onsdag morgon. Onsdag er prøvesvara klar, og desse er altså negative. Desse elevane og tilsette har no testa negativt for covid-19 minst sju døgn etter siste mogleg eksponering for smitte, og er ferdige med karantenen. Dei kan no difor vende tilbake til normal aktivitet, melder Vingen Vedeld.

Det skal heller ikkje vere andre positive prøvesvar etter ordinær testing på Nordfjordeid tysdag ettermiddag og onsdag morgon. Onsdag kveld er svar på 96 av 97 prøver klar.