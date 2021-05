Desse er best i fylket

Nyhende

4. trinn med litt hjelp av 5. trinn, ved Kjølsdalen Montessoriskule har gjort ein god innsats under årets Batterijakten. Dei har nemleg samla inn totalt 657,50 kilo med batteri. Per elev er dette 93,93 kilo med batteri. Kjølsdalen Montessoriskule får med det 2000 poeng, som er den maksimale summen under konkurransen. Kjølsdalen Montessoriskule er med dette beste i Vestland og vinnaren av fylkeskonkurransen i Batterijakten 2021. Dei får difor ein premie på 1500 kroner til klassekassa og eit fylkesvinnardiplom.