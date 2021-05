Samarbeid om reiselivsprosjekt i Davik

Nyhende

– Dampen i Davik har ligge ute for sal nokre år no. Restauranten har vore i drift fram til for cirka eitt år sidan. Eg har tidlegare vore i kontakt med eigarane, som lurte på om ikkje eg kunne tenkje meg å kjøpe restauranten. På det tidspunktet passa det ikkje mellom alle andre gjeremål., seier John Olav Lefdal som saman med Stig Bakke i Davik AS, Jan Fredrik Fosse i Knutholmen, Tore Lindbæk i selskapet Rato AS kjøper eigedomen i Davik. Også seljar, Karl Fredrik Drageseth, blir med som aksjonær i selskapet som kjøper Dampen og det som elles høyrer til eigedomen.