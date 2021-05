Fekk fritak frå alle politiske verv

Nyhende

Grunngjeving for søknaden var familiesituasjon og omsorg for born under 12 år. Ein annan grunn til søknaden var at ektefellen Jan Vidar Smenes, som er fast medlem av kommunestyret, arbeider offshore, og har same møtedagar. I søknaden vert det poengtert at når ektefelle har forfall til kommunestyret på grunn av jobbrotasjon blir Terese kalla inn som vara, samtidig som ho i desse periodane er eineforsørgjar for borna. Ny siste vara på Ap til kommunestyret blir Nils Helge Løkling. Nytt fast medlem for Ap i utval for areal og eigedom blir Martin Nygård.