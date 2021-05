Nyhende

• 5. mai. Stad kommune opplyste onsdag om at ein ny person i Stad kommune hadde fått påvist covid-19 etter testing på Nordfjordeid måndag. Det vart opplyst at personen er helsepersonell og tilsett på Dagsenteret ved Hogatunet og at vedkomande er vaksinert med første dose av AstraZeneca-vaksinen i mars i år. Dagsenteret vart stengt inntil vidare.