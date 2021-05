Småbarnsfamilien fann lukka på Flo

Nyhende

Det er gjennomslag i den nye tunnelen til Flo. Bygda er sikra rastrygg veg. Sjølv om den nye tunnelen truleg først vert opna neste sommar, gjer tunneleffekten seg allereie gjeldande i den vakre bygda, mest kjent for gode fotballspelarar og fruktdyrking. Paret Ole Christian Flo (33) og Ida Døving Olsen (29) med borna Emil (11) og Edvin (1) har teke steget frå byliv i Ålesund til 300 kvadratmeter nybygd funkishus på Flo. Prosjektet har fått det høvelege namnet «Flo panorama». Gjennom dei store vindauga på fasaden får du ei utsikt inn i huset som kan ta pusten frå deg. Du ser over heile Oppstrynsvatnet mot Hjelle, omgjeve av frukthagar, dramatiske fjell, isbre og grønkledde lier. Det er eit motiv som skapt for den virale verda. Og nettopp dette sporet følgjer Ida og Ole Christian gjennom Instagram-kontoen @flopanorama.