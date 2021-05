Sterk vekst og god resultatutvikling

Nyhende

Bustadprisane i regionen aukar meir enn landssnittet. Det viser ferske tal frå Sparebanken Sogn og Fjordane. Torsdag offentleggjorde Sparebanken Sogn og Fjordane tala sine for 1. kvartal 2021. Totalresultatet etter skatt for 1. kvartal er på 123 millionar kroner, mot 12 millionar kroner for 1. kvartal i fjor. Resultatet gir ei eigenkapitalavkastning på 9,1 prosent.