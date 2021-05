Krev skikkeleg inntektsløft og investeringspakke

Nyhende

Det kjem fram i ei fråsegn som fylkesårsmøtet i Sogn og Fjordane Senterpartiet har vedteke. Vedtaket var samrøystes.

I fråsegna heiter det vidare: «Senterpartiet i Sogn og Fjordane støttar kravet frå jordbruket og bondeopprør 21 fullt ut. Brotet i jordbruksforhandlingane er heller ikkje uventa etter at KRF statsråd Bollestad ikkje ein gong kunne innfri halvparten av kravet frå landbruket. Regjeringa hadde no moglegheita til å ta første steg på vegen mot at bonden sitt arbeid skal bli verdsett på lik linje med andre grupper i samfunnet. Den sjansen skusla regjeringa vekk.

Det er uhaldbart at bønder som har investert og satsa i landbruket, i tråd også med regjeringa sine ynskjer, likevel må jobbe døgnet rundt og tene så lite at det i andre samanhengar hadde blitt kalla for sosial dumping. Her i Sogn og Fjordane har vi ei kjempeutfordring dersom vi skal få med flest mogeleg vidare og sikre rekrutteringa framover. Senterpartiet i Sogn og Fjordane krev derfor både eit skikkeleg inntektsløft og ei investeringspakke for å sikre eit levedyktig og berekraftig landbruk for framtida.»