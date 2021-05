Må løyvast betydeleg meir midlar til kommunale vegar i Stad kommune

Har eit etterslep på 120 mill. berre på asfaltering

Det må løyvast betydeleg meir midlar til investering, drift – og vedlikehald for å få ein akseptabel vegstandard og for å hindre at etterslepet aukar. Dette inneber mellom anna 5–6 millionar kroner årleg til asfaltering og 2–3 millionar kroner til vegsikring.