Alle elevar på 1. klassesteg ved Nordfjordeid skule vert sett i karantene

Prøvesvar frå PCR-testing på Nordfjordeid fredag syner at éin ny person har testa positivt for covid-19. Laurdag har hurtigtestar vist at ytterlegare to personar i denne husstanden er smitta. Nærkontaktar er sett i karantene og vert testa. Smittevegen er inntil vidare usikker.