Aldri meir 9. april

På grunn av smittesituasjonen i landet vart det ei annleis markering av Frigjeringsdagen, Veterandagen og Røde Kors-dagen i Nordfjord i år. Markeringa vart strøyma, slik at folk rundt om i alle heimane kunne følgje 8. mai-markeringa ved minnesmerket «Sørgende Mor» på plassen. Fjordabladet var til stades, og vi legg no ut talane som vart halde. Her er talen til veteranane av Sveinung Mæland Pile.