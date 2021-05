Spektakulær utforkøyring i Stigedalen

Nyhende

Bilen som på spektakulært vis køyrde av vegen like før avkøyrsla til skytebanen i Stigedalen, kom oppover mot Stigedalen frå Eid/Hjelle. Før føraren nådde toppen på bakken, har føraren mista kontroll og køyrt av vegen på eit flatt og greitt parti som normalt ville vere enkelt å stoppe på, men det har den då ikkje gjort. Etter å ha kome utfor riksvegen, har bilen har kome inn på den gamle vegen som går parallelt med riksvegen, hoppa over ein liten bekk, og følgt den gamle kjerrevegen til bilen har stoppa i eit skogholt. Vi let bileta tale for seg sjølve.