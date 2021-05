Bil har køyrt i grøfta

Nyhende

Vest politidistrikt fekk melding om ei trafikkulukke i 80 sona på Stigedalen i Stad kommune fredag ettermiddag klokka 15:16. Vest politidistrikt skriv på Twitter at det er ein bil som har køyrt i grøfta.

Det skal berre vere sjåfør i bilen, og vedkomande skal vere ute av køyretøyet. Sjåføren, som skal vere ei kvinne i 50-åra, skal vere oppegåande, ifølgje Vest politidistrikt, men vedkomande verkar noko i sjokk. Airbag skal ikkje vere løyst ut.

Det skal berre vere fronten av bilen som er i grøfta.

Årsaka til ulukka skal vere ukjent.

Naudetatane er på veg til staden. Ifølgje Vest politidistrikt går annan trafikk sakte forbi staden og med manuell dirigering.

Like etter klokka 16 fredag ettermiddag melder Vest politidistrikt at sjåfør vert frakta til lokal legevakt for sjekk. Bilbergar er rekvirert.