Lappen rauk etter å ha tøffa seg for ungjenter

Nyhende

Under kontrollen på Lefdal vart det skirve ut to forenkla førelegg for høg fart i 80-sona. Høgste fart vart målt til 95. kilometer i timen. Under laserkontrollen på riksveg 15 på Skårhaug vart det skrive ut eit forenkla førelegg for 90 kilometer i 80-sona. I tillegg mista ein ung gut som førarkortet, som han hadde hatt eitt halvår, då han vart målt til 145 kilomter i timen. Med seg i bilen hadde den unge guten to unge jenter.