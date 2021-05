16 tilsette ved Nordfjord sjukehus i karatene

Nyhende

Pasienten har lege på einerom, og har ikkje vore i nærkontakt med andre pasientar. Det var ikkje mistanke om korona då pasienten, ein eldre person, vart lagt inn. Pasienten er overført til Førde sentralsjukehus.

Frå ulike avdelingar

I tida pasienten har vore innlagt, har vedkommande vore til undersøking på fleire avdelingar ved sjukehuset. 16 tilsette i spesialisthelsetenesta ved Nordfjord sjukehus er såleis sett i karantene. Desse har anten fått første vaksinedose eller er uvaksinerte, og blir testa i dagane framover.

─ Tilsett som er fullvaksinerte er ikkje sett i karantene. Når det gjeld tilsette som har fått ein vaksinedose, så ha vi valt å sette nokre av desse i karantene. Dette er strengare enn gjeldande retningslinjer. Vi har med andre ord valt å legge oss på ei meir restriktiv linje enn gjeldande retningslinjer for karantene frå styremaktene, seier fagdirektør Evy-Helen Helleseth.

Inntaksstopp

Smittesporingsteamet i Helse Førde starta arbeidet straks smittetilfellet vart kjent onsdag.

─ Onsdag, etter at det vart kjent at vi hadde ein inneliggande pasient som hadde testa positivt for covid-19, bestemte vi at inntil vidare skulle nye pasientar leggast inn ved Førde sentralsjukehus. Korleis vi handterer den situasjonen vidare skal vi drøfte på eit møte i dag klokka 09.00, seier fagdirektør Evy-Helen Helleseth til Fjordabladet.

Dagkirurgi

─ Vi har også valt å stanse all dagkirurgisk aktivitet denne veka. Ut over det eg no har kommentert, så kjem drifta av sjukehuset til å gå som normalt., seier

Pasientar som får avlyst time får melding om det, alle andre skal møte som vanleg.

Føretaket har varsla pasientens heimkommune, og der blir det arbeidd med å kartlegge eventuelle nærkontaktar vedkommande pasient hadde før sjukehusinnlegginga.