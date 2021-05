Ein tilsett smitta – 40 i karantene

Nyhende

─ Ein tilsett ved skulen vår testa i dag positivt for covid-19 på ein såkalla hurtigtest. Den tilsette som leverte ein positiv covid-19-test i dag, har ikkje vore på skulen sidan måndag. Det betyr at 40 personar, elevar og tilsette i samarbeidande kohortar, storskulen og ungdomsskule frå 3. til 8. klassesteg, er sett i karantene. I tillegg er familie og søsken til dei som no er sett i karantene i ventekarantene. Det vil seie at dei må vere i karantene til vi har svar på testane som blir tatt av dei som er i karantene. Desse testane vil bli gjort i morgon torsdag 6. mai, seier Tomas Reines Hals, rektor ved Kjølsdalen Montessoriskule til Fjordabladet.