Har nedjustert tilrådinga til 100 kroner per dag

Einingsleiar plan og forvaltning i Stad kommune, Svein Arne Tennebø Fure, opplyser i dag til Fjordabladet om at den tilrådde satsen for tvangsgebyr er 100 kroner per dag i saka om nausttomta på Midthjell. I det offentlege dokumentet som var utgangspunktet for Fjordabladet si sak i dag(tysdagsavisa), står det i tilrådinga frå kommunedirektøren at den tilrådde tvangsgebyrsatsen er 350 kroner per dag. Fure forklarer at dette dokumentet kan dei ikkje endre på, fordi det er lagt ut elektronisk, men dei hadde i sine interne dokument nedjustert satsen i tilrådinga frå kommunedirektøren til 100 kroner per dag.

Dette gjeld frå eit eventuelt vedtak om tvangsmulkt er fatta og gjort kjent.

Saka om tvangsgebyr stod på saklista til Utval for areal og eigedom førre tysdag, men vart utsett. Ny behandling er fastsett til ekstramøte 11. mai.