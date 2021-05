Tilrår redusert gebyr i serveringsbransjen

Nyhende

Covid-19 har gjeve store økonomiske ringverknader for mange i serveringsbransjen, og det er fleire som har negativ økonomisk utvikling, der gebyr for omsett alkohol kan bli ei ekstra belastning.

Formannskapet tilrår at Stad kommune reduserer minimums løyvegebyr frå 5.400 kroner til minimum 2.500 kroner for skjenkestadar for året 2020.

Vurderinga som er gjort er at ein ser at gebyra blir ei ekstra belastning for verksemdene i samband med covid-19, og dessutan at Stad kommune har hatt betydeleg reduserte utgifter i 2020 i samband med kontrollar.

For Stad kommune vil dette resultere i redusert inntekt på 37.700 kroner.

Det er kommunestyret som avgjer saka i møte torsdag.