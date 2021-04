No satsar dei stort

Nyhende

– Vi har brukt dei siste to til tre åra på å planlegge drifta og prøvd ut ulike ting for å finne ut kva som fungerer og kva som ikkje fungerer. I fjor hadde vi kafédrift på sommarstid, men no er det på tide å køyre på med heilårsdrift med kafé og restaurant. Det kjem sjølvsagt litt an på folk vi har tilgjengeleg og omsetnad, men vi er veldig gira og gler oss til å kome i gong, seier Øyvind Bjørlo, eigar av Magnifikk og Bankkjellaren, då Fjordabladet tar turen innom Magnifikk like før nyopninga torsdag.