Formannskapet ber om svar frå NVE

Nyhende

Ordførar Alfred Bjørlo(V) forklarte i formannskapet i dag at det kom brev rett før påske frå NVE der dei orienterte om at dei hadde godkjent endra turbinfundament for Okla Vindkraftverk frå forankring på fjell til gravitasjonsfundament. Han valde då som ordførar å sende inn det han karakteriserer som ei bekymringsmelding til NVE.