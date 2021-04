Motstridande signal frå Vestland

Nyhende

Prosjektleiar for Kommunedelplan for sjøareala Hanne Marie Utvær orienterte tysdag politikarane i Utval for areal og eigedom om uttalar som er kome til føreslegne akvakulturareal i høyringsperioden ved 1. gangs offentleg ettersyn av kommunedelplan for sjøareal i Stad kommune. Her kjem det fram at Statsforvaltaren og fylkeskommunen har svært ulik tilnærming i sine uttalar.