Kan setje krav om artsgruppe på AK-lokalitet

Nyhende

Prosjektleiar Hanne Marie Utvær peikar på at ikkje alle areala sett av til akvakultur i sjøarealplanen for Stad kommune er like eigna til alle typar akvakulturproduksjon. Mellom anna er det ikkje høve til å produsere matfisk av laks, aure og regnbogeaure innanfor avgrensingane til nasjonale laksefjordar (Eidsfjorden og Utfjorden). Det er heller ikkje høve til å produsere matfisk av torsk i nærleiken av gytefelt for kysttorsk.