Nyhende

Den vidaregåande skulen på Nordfjordeid har utbyggingsplanar som kjem til å påverke Operahuset, og kultursjefen meiner at kommunen treng kontroll over arealet nærast kultursalen for å kunne utvikle seg vidare. Dette gjeld spesielt green-room og klasserom 17 og 18, men også garderobar for solistar.