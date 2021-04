Samarbeidspartia aukar opp kapasiteten på yrkesfaga i Vestland

Nyhende

─ Senterpartiet er difor veldig glad for at samarbeidspartia Ap, Sp, Mdg, Sv, Krf og Venstre aukar opp kapasiteten på yrkesfag for å møte behova til arbeidslivet i Vestland, seier Alexander Fosse Andersen (Sp) og Sigurd Reksnes (Sp), medlemer av hovudutval for opplæring og kompetanse, som har møte i dag, der justeringssaka har vorte behandla.