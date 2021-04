Høyr på folket

Nyhende

Det viktigaste i eit demokrati er at politikarane tek folk på alvor og høyrer på kva folket har å seie. Det er demokrati. Vi skal ikkje på nokon måte seie at Senterpartiet er åleine om å høyre på folket, sjølv om meiningsmålingar rundt om i landet viser at folk, spesielt i Distrikts-Norge, er lei av sentraliseringsdebattar og maktkonsentrasjonar i og rundt dei større byane i landet. Regionreforma, politireforma og kommunereforma er reformer som har sett djupe spor etter seg fordi dette ikkje er reformer som er drivne fram av folkeviljen. Vi forstår godt at folk er lei av betrevitarrolla som ein del sentrale politikarar tek på seg, og at det provoserer.