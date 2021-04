Alfred Bjørlo (V) blir truleg fast medlem av Fylkesutvalet

Nyhende

Det seier Alfred Bjørlo, som har vore møtt i Fylkesutvalet for Gunhild Berge Stang i den tida ho har vore statssekretær i Kultur og likestillingsdepartementet.

Gunnhild Berge Stang Søkjer om fritak frå politiske verv – Eit vilkår frå min nye arbeidsgjevar var at eg gjekk inn i jobben hundre prosent. Med det som bakgrunn vil eg no søkje om fritak frå alle politiske verv i Vestland fylke.

Søkjer om fritak

Som Fjordabladet har meldt tidlegare, så kjem Gunnhild Berge Stang til å søkje om fritak frå alle politisk verv i Vestland fylkeskommune, etter at ho fekk jobben som dagleg leiar i Sunnfjord Utvikling AS.

– Det er ein del formelle saker som må behandlast. Først og fremst skal Fylkestinget handsame søknaden til Gunnhild om fritak. Dersom den blir innvilga, vil det vere eg som får plassen som fast medlem i Fylkestinget for Venstre. Venstre står fritt til å fordele oppgåver mellom representantane våre, men det er berre den som er direkte vald som kan sitte som medlem i Fylkesutvalet. I og med at Venstre berre har to direktevalde representantar, Gunnhild og meg, så vil det vere meg som må ta plass i Fylkesutvalet, seier Alfred Bjørlo.

Fungert greitt

– Korleis vil du kombinere ein arbeidskrevjande jobb som ordførar i Stad kommune med jobben som fast medlem i Fylkesutvalet?

– No har eg sitte som fast medlem av fylkesutvalet i eitt år. Sjølv oim det er arbeidskrevjande så kan eg ikkje seie anna enn at det har fungert greitt. Slik sett blir ikkje situasjonen endra om eg no går inn som fast medlem av utvalet.

Godt samarbeid

Det skal og takast med at min stillingsprosent som ordførar vart redusert til 90 prosent i mai 2020, og at eg har eit svært godt samarbeid og arbeidsdeling med varaordførar Siri Sandvik (Ap), som steppar inn når det er nødvendig, seier Alfred Bjørlo som også er medlem av Venstre sitt landsstyre, og leiar for partiet Venstre sitt distriktspolitiske utval.

– Det blir ein del å henge «fingrane» i, men eg har rimeleg høg arbeidskapasitet, seier politikaren som er i startgropa til årets valkamp, der han kjempar om ein plass på Stortinget.