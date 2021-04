Trekkjer forslag om djupvasskai

Nyhende

Prosjektleiar i Kvernevik AS, Marius Johan Svoren har kome med innspel til kommunedelplan for sjøareala som gjeld området på nordsida av Kalneset på Bryggja. Dette området er i planen lagt ut som kombinert kai-/småbåtanlegg. Kvernevik har tidlegare kome med innspel til etablering av djupvasskai i dette området, men Svoren opplyser om at dette forslaget vert no trekt tilbake. Kvernevik foreslår at området rundt eksisterande småbåthamn/naustområde vert lagt ut til dagens bruk, og at det vert lagt til rette for utfylling av eit næringsareal på nordsida av gnr. 177 bnr. 11.