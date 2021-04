Motsegn frå Kystverket til sjøarealplan

Nyhende





Kystverket har motsegn og merknader til fleire av akvakulturområda som er planlagd i kommunedelplan for sjøareal i Stad kommune. Dei har gitt uttale til varsel om kommunedelplanen tidlegare, men kan ikkje sjå at deira interesser er tilstrekkeleg tatt i vare. Mellom anna er farleiene med naudsynt sjøtrafikkareal berre vurdert for nokre av tiltaka i konsekvensutgreiinga. Det er og fleire av tiltaka som ikkje er tilrådd i KU som er lagt inn i arealplankartet. Kystverket har motsegn mot fleire av desse.