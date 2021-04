Ferdig med landsmøte og Hege er klar for valkamp

Nyhende

– Eg er stolt av vedtaka på landsmøtet. SV vil ha gratis SFO for alle barn, ei tannhelsereform som gjer at alle skal ha råd til å smile, og ikkje minst eit rettferdig grønt skifte der vi gjer oss klar for ei meir klimavenleg framtid, seier Hege Lothe i ei pressemelding. Ho er også leiar i Vestland SV.