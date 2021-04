Endeleg blir det lys til dagsturhytta

Nyhende

I helga har det vore viktig dugnadsarbeid for at det kan bli lys på dagsturhytta på Risnakken.

- Argaste grøftegravinga i manns minne!, melder Jan Vidar Smenes.

På bilda er det Harald Myklebust, Kjell Magnar Flølo og Terje Hovden som grov og grov.

- Endeleg er det klart til å få innlagt straum i dagsturhytta og lys i pålene, konstaterer Smenes.

For alle

På Risnakken er det også utandørs treningsapparat, ein gapahuk og eit leikeområde. Og her får du ei fantastisk utsikt mot Selje sentrum, sanden, Selja, Stadhalvøya og Stadthavet.

Hytta ligg på om lag 135 moh., og turen opp tek 10 - 30 minutt avhengig av tempo.

Dagsturhytta er eit lågterskeltilbod for turgåarar - ein plass for å ete matpakka si, få litt varme i seg og bla i bøker. Kvar hytte har eit nynorsk turbibliotek med mange ulike bøker.

Prosjektet er eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune, Sparebankstiftinga/Sparebanken Sogn og Fjordane og kommunane sjølve, go det litt dagsturhytter i kvar kommune i gamle Sogn og Fjordane