Vestland tek mindre omsyn til lokale forhold

Nyhende

Kjølsdalen Montessoriskule har kome med innspel til skyssreglement for Stad kommune der dei mellom anna peikar på at det tydeleg har vare ei endring i praksis frå fylkeskommunen etter samanslåinga til Vestland, der rettane vert stramma inn, og det vert teke mindre omsyn til lokale forhold med tanke på organisering av skyssen. Skulen ber om at kommunen følgjer opp, i samarbeid med fylket, mellom anna dette med kryssing av riksveg med fartsgrense 70-80 km/t til og frå busstopp for yngre barn.