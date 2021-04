Nyhende

- Politikk handlar ikkje om å bygge luftslott. Politikk handlar om å bygge landet. Då trengs Venstre – men kanskje eit litt enklare Venstre. For vår jobb som politikarar er å løyse reelle problem for ekte folk, sa Alfred BJørlo som tok fram to kvardagseksempel.

- Nummer 1: Skal vi løyse klima- og naturkrisa, må alle bli invitert med. Eg vil som Venstre-kandidat til Stortinget kjempe for at det skal vere enkelt og ubyråkratisk å få støtte til enkle energisparetiltak i eigen heim. Det vil gi folk flest ein betre kvardag, få slutt på sløsing med energi – og ikkje minst: Redusere presset på utbygging av ny vindkraft og vasskraft i norsk natur.

- Nummer 2: Etter koronakrisa drøymer hundretusenvis om ein friare kvardag med meir rom rundt seg og armslag i kvardagen – om å prøve ut det gode livet i distrikts-Noreg. Då må Venstre sørge for at det går an for flest mulig å «ta med seg jobben» - at staten er villig til å flytte ut, at det lynraskt blir bygd ut høghastigheits breiband til alle – og at utdanning gjennom heile livet blir gjort tilgjengeleg overalt.

Folk først, ikkje tunggrodde gammaldagse system.

Kjære landsmøte, eg er framtidsoptimist. Eg vil ikkje tilbake til «den gamle normalen» når landet opnar opp att. Eg vil vidare til ei ny og betre verd. Med reinare natur, med meir fridom i kvardagen, med meir respekt for at folk er ulike, og vil leve ulike liv. Venstre må og skal vere partiet som står opp for det. Eg vil på Stortinget for å ta kampen for ein enklare og betre kvardag – over heile landet. Det er ikkje distriktspsykopati – det er Venstre-politikk som aldri går ut på dato, sa Alfred Bjørlo frå talarstolen heime frå Bjørlo.

Det vil seie at også Venstre sitt landsmøte er digitalt.