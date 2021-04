Folket vil ikkje ha Kinn

Nyhende

Mange i dei tidlegare kommunane, Vågsøy og Flora, er lite begeistra for å ha blitt slegne saman til Kinn kommune. Eit klart fleirtal i Vågsøy er for ei reversering av kommunesamanslåinga. Også i Flora synest det å vere fleire som ønskjer ei reversering enn som ønskjer å gå vidare med den samanslegne kommunen Kinn. Dette går fram av ei spørjeundersøking Respons Analyse har gjennomført på vegner av Ja til reversering der 800 innbyggjarar er spurde.

Fleirtal for reversering

Resultata viser at eit fleirtal på 53 % i Kinn kommune meiner at kommunesamanslåinga bør reverserast og at ein må gå tilbake til to kommunar. 33 % meiner derimot at ein bør gå vidare med Kinn kommune slik kommunen er i dag. Ifølgje rapporten er forskjellane mellom disse to andelane klart statistisk signifikante, og ein kan derfor tolke resultatet slik at eit fleirtal av innbyggjarane over 18 år i Kinn kommune meiner kommunesamanslåinga bør reverserast. Der er rett nok 14 % som er usikre og svarer «vet ikke» på spørsmålet. Om alle desse skulle falle ned på at ein bør vidareføre kommunen som i dag, noko som er lite sannsynleg, ville det likevel vere fleire som meiner kommunesamanslåinga bør reverserast, men skilnaden ville då så vidt ikkje vere statistisk signifikant.

Klart svar i Vågsøy

Det er imidlertid ein del forskjell mellom andelane som er for reversering i dei to gamle kommunane Flora og Vågsøy. I Vågsøy er eit klart fleirtal på 71% av den oppfatning at samanslåinga bør reverserast, medan 22 % meiner at ein bør gå vidare med den samanslegne kommunen. Denne forskjellen er klart statistisk signifikant.

Fleire usikre i Flora

I Flora er det derimot mykje jamnare. Der svarer 44 % at dei meiner kommunesamanslåinga bør reverserast, medan 39 % vil gå vidare som i dag. Denne forskjellen er ikkje statistisk signifikant, og ein kan såleis ikkje seie med sikkerheit at det er fleire i Flora som ønsker å reversere samanslutninga enn som ønskjer å halde fram med Kinn kommune. Ein ser også at det er blant innbyggjarane i Flora at andelen som svarer «vet ikke» er klart høgast med 17 % mot 7 % blant innbyggjarane i Vågsøy. Dette kan indikere at engasjementet rundt dette spørsmålet er sterkare i Vågsøy enn i Flora. I Flora er det særleg dei unge under 30 år og til dels kvinnene som dreg opp andelen «vet ikke».