Tysdag morgon viste Helse Førde sine oppdaterte tal at to av dei 127 analyserte prøvene var positive. Begge dei to positive prøvene skal vere tatt i Stad.

No stadfestar ordførar i Stad, Alfred Bjørlo, til Fjordabladet, at dette er to personar som er busett i Kinn. Desse to testa seg på teststasjonen ved Nordfjord sjukehus søndag.