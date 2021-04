Nyhende

Din Bustad Eigedom AS har søkt Stad kommune om samtykke til oreigning av grunn og anlegg for etablering av tiltak for naudsynt infrastruktur. Selskapet arbeider no med utvikling og sal av bueiningar i Lunden, og i samband med dette er det naudsynt å etablere vegtilkomst ved VA-løysingar fram til den aktuelle eigedomen, i samsvar med gjeldande plangrunnlag. Samla vedkjem tiltaket areal på Korsen AS c/o Vest Auto sin eigedom og to areal som tilhøyrer Lunden Handelspark AS, til saman om lag 1,3 dekar. Det har vore gjennomført forhandlingar for å prøve å få til friviljuge avtalar om erverv av areal og veganlegg, utan at ein er kome til semje.