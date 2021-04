Kjekt å få gjester igjen

Nyhende

Aske Gatemat & Bryggeri har nettopp bak seg tre veker utan gjester i restauranten, men sal av mat ved hjelp av take away. Ei ordning som dei måtte innføre på grunn av strenge koronareglar. Fredag kunne dei igjen opne dørene og invitere folk inn i restauranten. Kjøkkensjef Silje Øygard seier at det var fullt etter dei nye koronareglane allereie fredag kveld.